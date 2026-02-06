Бокові щітки для S6
Дві підмітальні бічні щітки для вологого сміття. Підходить для підмітальних машин S 6 і S 6 Twin.
Бічні щітки складаються зі стандартних щетинок і щетинок, які в три рази твердіше, ідеально підходять для розпушення і змітання вологого сміття. Ми рекомендуємо використовувати їх, наприклад, для підмітання вологого від дощу листя, яке прилипає до поверхні. Бічні щітки підходять для підмітальних машин S 6 і S 6 Twin.
Особливості та переваги
Спеціальна конфігурація щітки, що складається з міксу стандартних і більш твердих видів щетинок.
- Покращена вихідна сила для розпушення і змітання вологого сміття.
- Навіть дрібне сміття надійно вимітається.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|2
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,276
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,606
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|290 x 290 x 61
Області застосування
- Очищення доріжок
- Вологе сміття