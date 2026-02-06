Бічні щітки складаються зі стандартних щетинок і щетинок, які в три рази твердіше, ідеально підходять для розпушення і змітання вологого сміття. Ми рекомендуємо використовувати їх, наприклад, для підмітання вологого від дощу листя, яке прилипає до поверхні. Бічні щітки підходять для підмітальних машин S 6 і S 6 Twin.