Бризговики для фрези для бруду

Надійно захищає користувача від розбризкування води під час чищення сходів, кутів і країв на відкритому повітрі. Підходить для будь-якої фрези для бруду Kärcher (крім 4.763-184).

Особливості та переваги
Захист від бризок
  • Ідеально підходить для очищення кутів і країв без бризок.
Компактність
  • Захист від розбризкування під час очищення кутових і крайових ділянок
Прекрасний результат очищення
  • Очищає нечутливі поверхні
Специфікації

Технічні характеристики

Колір жовтий
Вага (кг) 0,221
Вага (з упаковкою) (кг) 0,364
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 192 x 193 x 176
Області застосування
  • Сходи
  • Території навколо будинку та саду
