Бризговики для фрези для бруду
Надійно захищає користувача від розбризкування води під час чищення сходів, кутів і країв на відкритому повітрі. Підходить для будь-якої фрези для бруду Kärcher (крім 4.763-184).
Особливості та переваги
Захист від бризок
- Ідеально підходить для очищення кутів і країв без бризок.
Компактність
- Захист від розбризкування під час очищення кутових і крайових ділянок
Прекрасний результат очищення
- Очищає нечутливі поверхні
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|0,221
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,364
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|192 x 193 x 176
Області застосування
- Сходи
- Території навколо будинку та саду