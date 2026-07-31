Бризковик з прозорої плівки, яка забезпечує хорошу видимість обертової циліндричної щітки, у процесі очистки, дуже легко встановлюється на її привод і так же легко знімається завдяки кріпленню липучкою. Бризковик надійно захищає оператора від промокання під час очищення фасаду, а також покращує результат очистки за рахунок того, що вода стікає по поверхні і змиває з неї частинки бруду.