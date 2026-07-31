Бризковик для роликової щітки 500

Бризковик з кріпленням липучкою для обертової циліндричної щітки. Прозора плівка забезпечує видимість щітки і одночасно захист від бризок води, які розлітаються.

Бризковик з прозорої плівки, яка забезпечує хорошу видимість обертової циліндричної щітки, у процесі очистки, дуже легко встановлюється на її привод і так же легко знімається завдяки кріпленню липучкою. Бризковик надійно захищає оператора від промокання під час очищення фасаду, а також покращує результат очистки за рахунок того, що вода стікає по поверхні і змиває з неї частинки бруду.

Специфікації

Технічні характеристики

Температура води на вході (°C) 40
Вага (з упаковкою) (кг) 0,925

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Сумісна техніка
Області застосування
  • Прекрасно підходить для чищення фасадів та сонячних батарей