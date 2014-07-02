Циліндрична щітка із мікроволокна, 300 мм

Унікальна щітка з мікроволокна довжиною 300 мм, яка поєднує відмінні властивості мікроволокон з перевагами технології циліндричних щіток. Ідеальне рішення для очищення керамограніту. У зборі.

Унікальна щітка, що поєднує чудові очищаючі властивості мікроволокон з перевагами технології циліндричних щіток. У зборі. Колір: світло-зелений.

Специфікації

Технічні характеристики

Колір світло-зелена
Довжина (мм) 300
Матеріал щітки мікроволокно
Кількість (шт.) 1
Вага (кг) 0,206
Вага (з упаковкою) (кг) 0,286
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 330 x 75 x 70

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