Циліндрична щітка із мікроволокна, 300 мм
Унікальна щітка з мікроволокна довжиною 300 мм, яка поєднує відмінні властивості мікроволокон з перевагами технології циліндричних щіток. Ідеальне рішення для очищення керамограніту. У зборі.
Унікальна щітка, що поєднує чудові очищаючі властивості мікроволокон з перевагами технології циліндричних щіток. У зборі. Колір: світло-зелений.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|світло-зелена
|Довжина (мм)
|300
|Матеріал щітки
|мікроволокно
|Кількість (шт.)
|1
|Вага (кг)
|0,206
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,286
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|330 x 75 x 70
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