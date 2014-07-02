Циліндрична щітка, жорстка, зелена, 400 мм
Для загального очищення та усунення стійких забруднень (тільки з нечутливих підлогових покриттів).
Роликові щітки (жорсткі зелені) з зносостійким зірко-подібним механізмом, довжина 400 мм. Для сильно забруднених підлог і основний очищення. Підходять тільки для нечутливих підлогових покриттів. Щетинки: поліамід з карбідом кремнію, товщиною 0,6 мм, довжиною 20 мм.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|зелена
|Довжина (мм)
|400
|Ступінь жорсткості
|жорстка
|Кількість (шт.)
|1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,95