Циліндрична щітка, жорстка, зелена, 400 мм

Для загального очищення та усунення стійких забруднень (тільки з нечутливих підлогових покриттів).

Роликові щітки (жорсткі зелені) з зносостійким зірко-подібним механізмом, довжина 400 мм. Для сильно забруднених підлог і основний очищення. Підходять тільки для нечутливих підлогових покриттів. Щетинки: поліамід з карбідом кремнію, товщиною 0,6 мм, довжиною 20 мм.

Специфікації

Технічні характеристики

Колір зелена
Довжина (мм) 400
Ступінь жорсткості жорстка
Кількість (шт.) 1
Вага (з упаковкою) (кг) 0,95