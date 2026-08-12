Cкребкова насадка для EDI 4, що обертається
Скребкова насадка, що обертається, для електричного скребка для льоду EDI 4 оснащена міцними пластиковими лезами, які ефективно видаляють навіть товстий шар криги з будь-якого автомобільного скла, забезпечуючи швидкість і зручність очищення.
Скребкова насадка, що обертається, для електричного скребка для льоду EDI 4 дозволяє швидко та зручно очищати автомобільне скло від криги. Її заміна здійснюється легко і без використання інструментів. Нова конструкція скребкової насадки з п'ятьма лезами знижує рівень шуму під час роботи на 4 дБ(А) у порівнянні з попередньою моделлю.
Особливості та переваги
Обертова скребкова насадка з міцними пластмасовими лезами, що обертається
- Обертова скребкова насадка з ударостійкої пластмаси дає змогу швидко і легко видаляти з автомобільного скла навіть товстий шар криги.
Заміна насадки без застосування інструментів
- Знімний диск можна швидко і легко замінити без будь-яких інструментів.
Знижений рівень шуму
- Нещодавно розроблений скребковий диск знижує рівень шуму на 4 дБ(А) порівняно з попередньою версією з шістьма лопатями.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Маса (без приладдя) (кг)
|0,032
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,064
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|109 x 109 x 16
Області застосування
- Вітрове скло