Cкребкова насадка для EDI 4, що обертається

Скребкова насадка, що обертається, для електричного скребка для льоду EDI 4 оснащена міцними пластиковими лезами, які ефективно видаляють навіть товстий шар криги з будь-якого автомобільного скла, забезпечуючи швидкість і зручність очищення.

Скребкова насадка, що обертається, для електричного скребка для льоду EDI 4 дозволяє швидко та зручно очищати автомобільне скло від криги. Її заміна здійснюється легко і без використання інструментів. Нова конструкція скребкової насадки з п'ятьма лезами знижує рівень шуму під час роботи на 4 дБ(А) у порівнянні з попередньою моделлю.

Особливості та переваги
Обертова скребкова насадка з міцними пластмасовими лезами, що обертається
  • Обертова скребкова насадка з ударостійкої пластмаси дає змогу швидко і легко видаляти з автомобільного скла навіть товстий шар криги.
Заміна насадки без застосування інструментів
  • Знімний диск можна швидко і легко замінити без будь-яких інструментів.
Знижений рівень шуму
  • Нещодавно розроблений скребковий диск знижує рівень шуму на 4 дБ(А) порівняно з попередньою версією з шістьма лопатями.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Маса (без приладдя) (кг) 0,032
Вага (з упаковкою) (кг) 0,064
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 109 x 109 x 16
Сумісна техніка
Області застосування
  • Вітрове скло