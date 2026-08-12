Скребкова насадка, що обертається, для електричного скребка для льоду EDI 4 дозволяє швидко та зручно очищати автомобільне скло від криги. Її заміна здійснюється легко і без використання інструментів. Нова конструкція скребкової насадки з п'ятьма лезами знижує рівень шуму під час роботи на 4 дБ(А) у порівнянні з попередньою моделлю.