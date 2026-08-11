CNS 36-35 Battery chain

Забезпечує найвищу якість різання кожен раз: ланцюг пилки CNS 36-35 Battery 35 см в довжину. З низьким ефектом віддачі і системою натягу ланцюга, яка не вимагає застосування інструментів.

Встановлення ланцюга акумуляторної пили CNS 36-35 на її шину довжиною 35 см відбувається швидко і легко завдяки системі натягу ланцюга без інструментів. Він завжди забезпечує оптимальну продуктивність різання, відрізняється високою міцністю і універсальністю. Також вражає низький рівень вібрації і мала віддача.

Особливості та переваги
Якісний ланцюг
  • Забезпечує постійну високу якість розпилювання акумуляторними ланцюговими пилами Kärcher.
Ланцюг можна замінити без інструментів
  • Заміна ланцюга не потребує зусиль.
Низький ефект віддачі
  • Низький рівень віддачі за високої потужності.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір срібний
Вага (кг) 0,135
Вага (з упаковкою) (кг) 0,152
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 480 x 35 x 5
Області застосування
  • Спилювання невеликих дерев
  • Гілки
  • Дрова