CNS 36-35 Battery chain
Забезпечує найвищу якість різання кожен раз: ланцюг пилки CNS 36-35 Battery 35 см в довжину. З низьким ефектом віддачі і системою натягу ланцюга, яка не вимагає застосування інструментів.
Встановлення ланцюга акумуляторної пили CNS 36-35 на її шину довжиною 35 см відбувається швидко і легко завдяки системі натягу ланцюга без інструментів. Він завжди забезпечує оптимальну продуктивність різання, відрізняється високою міцністю і універсальністю. Також вражає низький рівень вібрації і мала віддача.
Особливості та переваги
Якісний ланцюг
- Забезпечує постійну високу якість розпилювання акумуляторними ланцюговими пилами Kärcher.
Ланцюг можна замінити без інструментів
- Заміна ланцюга не потребує зусиль.
Низький ефект віддачі
- Низький рівень віддачі за високої потужності.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|срібний
|Вага (кг)
|0,135
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,152
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|480 x 35 x 5
Області застосування
- Спилювання невеликих дерев
- Гілки
- Дрова