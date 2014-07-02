Дискова щітка, середня, червоний, 450 мм

Дискова щітка середньої жорсткості, червона, діаметром 450 мм. Для виконання всіх звичайних прибиральних робіт, у т. ч. на чутливих підлогових покриттях Щетина із поліпропілену, товщина 0,6 мм, довжина 40 мм.

Дискова щітка, середньої твердості, червона, 450 мм в діаметрі. Для нормального використання. Також підходить і для чутливих підлогових покриттів. Щетина: Поліпропілен, товщиною 0,6 мм, довжиною 40 мм.

Специфікації

Технічні характеристики

Колір червоний
Ступінь жорсткості середня
Кількість (шт.) 1
Вага (з упаковкою) (кг) 3,5