Додаткова рукоятка для струменевих трубок EASY!Lock

Додаткова рукоятка, яка легко встановлюється на струменевій трубці нового покоління приладдя EASY!Lock, дозволяє виконувати різні роботи в оптимальній у фізіологічному відношенні позі і регулярно змінювати її для зменшення навантаження на опорно-руховий апарат. При цьому можливість повороту струменевої трубки на 360° безпосередньо в процесі роботи забезпечує зручне виконання найрізноманітніших операцій.