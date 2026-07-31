Додаткова рукоятка для струменевих трубок EASY!Lock

Додаткова рукоятка, яка легко встановлюється на струменевій трубці нового покоління приладдя EASY!Lock, дозволяє виконувати різні роботи в оптимальній у фізіологічному відношенні позі і регулярно змінювати її для зменшення навантаження на опорно-руховий апарат. При цьому можливість повороту струменевої трубки на 360° безпосередньо в процесі роботи забезпечує зручне виконання найрізноманітніших операцій.

Специфікації

Технічні характеристики

Вага (кг) 0,15
Вага (з упаковкою) (кг) 0,247
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 100 / 60 / 250

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