Шланг високого тиску довговічний Longlife 400 - з двома роз'ємами M22 х 1,5, довжина 10 м, без шарніру, DN 8/155 ° C/400 бар. Довговічні шланги Longlife 400 із міцною гумовою оболонкою та подвійним сталевим армуванням здатні витримувати тиск до 400 бар. Дана модель може бути використана як подовжувальний шланг, що розширює радіус дії апарату, тим самим забезпечуючи додатковий комфорт та мобільність для оператора, т.к. відпадає потреба у транспортуванні апарата до місця миття. Шланг призначений для апаратів модельного ряду минулих років (до 2015), що мають роз'єм M22 x 1,5. Для з'єднання двох шлангів використовується муфта.