Дрібнопористий водяний фільтр, 80 мкм, R 3/4 "+ 1", з перехідником

Дрібнопористий фільтр для води, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Захищає апарат високого тиску від попадання частинок бруду, що містяться у воді. Витрата води до 1200 л / год. З'єднання 3/4 ", з адаптером, 1".

Дрібнопористий фільтр для води, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Захищає апарат високого тиску від попадання частинок бруду, що містяться у воді. Витрата води до 1200 л / год. З'єднання 3/4 ", з адаптером, 1".

Специфікації

Технічні характеристики

Підключення води (в дюймах) 3/4″ / 1″
Вага (з упаковкою) (кг) 0,302
Сумісна техніка
Запчастини для Дрібнопористий водяний фільтр, 80 мкм, R 3/4 "+ 1", з перехідником

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.