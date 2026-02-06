Друга рукоятка для SE
Ергономічна додаткова рукоятка - оптимальне доповнення до миючого пилососа Kärcher SE при чищенні килимів великих розмірів.
Ергономічна додаткова рукоятка значно спрощує чистку великих килимових покриттів за допомогою миючих пилососів Kärcher. Вона легко кріпиться до подовжувальної трубки з підведенням води, що дозволяє точніше та зручніше керувати миючою насадкою для підлоги обома руками. Рукоятка підходить як для правшів, так і для шульг, і сумісна з усіма миючими пилососами Kärcher серій SE 4, SE 5 та SE 6.
Особливості та переваги
Підходить до всіх мийних пилососів Kärcher серій SE 4, SE 5 і SE 6
Ергономічна рукоятка, що підходить для правшів і шульгЗручність роботи завдяки управлінню обома руками.
Можливість регулювання рукоятки за висотоюПоложення рукоятки підганяється під комплекцію користувача.
Специфікації
Технічні характеристики
|Стандартна номінальна ширина (мм)
|35
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,083
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,136
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|121 x 66 x 127