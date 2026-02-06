Друга рукоятка для SE

Ергономічна додаткова рукоятка - оптимальне доповнення до миючого пилососа Kärcher SE при чищенні килимів великих розмірів.

Ергономічна додаткова рукоятка значно спрощує чистку великих килимових покриттів за допомогою миючих пилососів Kärcher. Вона легко кріпиться до подовжувальної трубки з підведенням води, що дозволяє точніше та зручніше керувати миючою насадкою для підлоги обома руками. Рукоятка підходить як для правшів, так і для шульг, і сумісна з усіма миючими пилососами Kärcher серій SE 4, SE 5 та SE 6.

Особливості та переваги
Друга рукоятка для SE: Підходить до всіх мийних пилососів Kärcher серій SE 4, SE 5 і SE 6
Друга рукоятка для SE: Ергономічна рукоятка, що підходить для правшів і шульг
Зручність роботи завдяки управлінню обома руками.
Друга рукоятка для SE: Можливість регулювання рукоятки за висотою
Положення рукоятки підганяється під комплекцію користувача.
Специфікації

Технічні характеристики

Стандартна номінальна ширина (мм) 35
Колір чорний
Вага (кг) 0,083
Вага (з упаковкою) (кг) 0,136
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 121 x 66 x 127
