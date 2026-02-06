Ергономічна додаткова рукоятка значно спрощує чистку великих килимових покриттів за допомогою миючих пилососів Kärcher. Вона легко кріпиться до подовжувальної трубки з підведенням води, що дозволяє точніше та зручніше керувати миючою насадкою для підлоги обома руками. Рукоятка підходить як для правшів, так і для шульг, і сумісна з усіма миючими пилососами Kärcher серій SE 4, SE 5 та SE 6.