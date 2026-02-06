eco!Booster 120
Особливості та переваги
На 50% вища ефективність використання води*
- Економія води.
На 50% вища енергозбереженість*
- Економія енергії.
Надзвичайно універсальний у застосуванні
- Особливо підходить для делікатних поверхонь, таких як фарба або дерево.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,23
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,337
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|452 x 104 x 42
Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0). /
* Базується на 50% більшій площі очищення, використовуючи ту саму кількість енергії та води порівняно з плоскою насадкою
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Паркани
- Території навколо будинку та саду
Запчастини для eco!Booster 120
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.