Насадка eco!Booster вражає збільшеною шириною струменя, що підвищує ефективність, зменшуючи витрати енергії та води. Її продуктивність очищення на 50% вища, ніж у потужного сопла Kärcher, і вона ідеально підходить для очищення делікатних поверхонь, таких як оштукатурені фасади або дерев'яні стіни. eco!Booster підходить для апаратів високого тиску без підігріву води та з підігрівом (до 85°C) від Kärcher, сумісна з роз'ємом EASY!Lock і має розмір сопла 040. Революційна концепція насадки всмоктує повітря для направлення водяного струменя, що забезпечує вражаючі результати очищення за менший час. Це особливо важливо для таких галузей, як будівництво чи очищення транспортних засобів.