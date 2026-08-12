eco!Booster TR 045
Насадка eco!Booster TR 045 для апаратів високого тиску без підігріву води та з підігрівом (розмір сопла 045) з продуктивністю очищення на 50% вищою, ніж у потужного сопла Kärcher; ідеально підходить для делікатних поверхонь.
Насадка eco!Booster вражає збільшеною шириною струменя, що підвищує ефективність, зменшуючи витрати енергії та води. Її продуктивність очищення на 50% вища, ніж у потужного сопла Kärcher, і вона ідеально підходить для очищення делікатних поверхонь, таких як оштукатурені фасади або дерев'яні стіни. eco!Booster підходить для апаратів високого тиску без підігріву води та з підігрівом (до 85°C) від Kärcher, сумісна з роз'ємом EASY!Lock і має розмір сопла 045. Революційна концепція насадки всмоктує повітря для направлення водяного струменя, що забезпечує вражаючі результати очищення за менший час. Це особливо важливо для таких галузей, як будівництво чи очищення транспортних засобів.
Особливості та переваги
На 50% вища ефективність очищення порівняно з плоским струменем
- Ретельне, швидке та більш ефективне і екологічне очищення.
На 50 % вища ефективність використання води¹⁾
- Економія води.
На 50 % вища енергоефективність¹⁾
- Економія енергії.
Надзвичайно універсальний у застосуванні
- Особливо підходить для делікатних поверхонь, таких як фарба або дерево.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тиск (бар)
|макс. 300
|Температура (°C)
|макс. 85
|Розмір сопла ( )
|45
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,533
* Базується на 50% більшій площі очищення, використовуючи ту саму кількість енергії та води порівняно з плоскою насадкою
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Очищення фасадів.
- Муніципальні служби, наприклад, очищення фасадів або парканів.
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення тваринницьких приміщень у сільському господарстві.
Запчастини для eco!Booster TR 045
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