eco!Booster TR 060

Особливості та переваги
На 50% вища ефективність очищення порівняно з плоским струменем
  • Ретельне, швидке та більш ефективне і екологічне очищення.
На 50 % вища ефективність використання води¹⁾
  • Економія води.
На 50 % вища енергоефективність¹⁾
  • Економія енергії.
Надзвичайно універсальний у застосуванні
Специфікації

Технічні характеристики

Тиск (бар) макс. 300
Температура (°C) макс. 85
Розмір сопла ( ) 60
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,512
eco!Booster TR 060
Області застосування
  • Очищення фасадів.
  • Муніципальні служби, наприклад, очищення фасадів або парканів.
  • Очищення транспортних засобів.
  • Очищення тваринницьких приміщень у сільському господарстві.
Запчастини для eco!Booster TR 060

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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