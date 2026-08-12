eco!Booster TR 060
Особливості та переваги
На 50% вища ефективність очищення порівняно з плоским струменем
- Ретельне, швидке та більш ефективне і екологічне очищення.
На 50 % вища ефективність використання води¹⁾
- Економія води.
На 50 % вища енергоефективність¹⁾
- Економія енергії.
Надзвичайно універсальний у застосуванні
Специфікації
Технічні характеристики
|Тиск (бар)
|макс. 300
|Температура (°C)
|макс. 85
|Розмір сопла ( )
|60
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,512
Області застосування
- Очищення фасадів.
- Муніципальні служби, наприклад, очищення фасадів або парканів.
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення тваринницьких приміщень у сільському господарстві.
Запчастини для eco!Booster TR 060
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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