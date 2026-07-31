Фільєрний комплект TR гідроабразивний 050
Комплект сопел для апаратів із соплом для гідроабразивного чищення та сопловою вставкою. Для забезпечення оптимальної продуктивності пристосування для гідроабразивного чищення Kärcher. Тільки у поєднанні з пристосуванням для гідроабразивного чищення.
Комплект сопел для апаратів забезпечує оптимальну продуктивність пристосуванням для гідроабразивного чищення Kärcher. Він включає сопло для гідроабразивного чищення та соплову вставку. Тільки у поєднанні з пристосуванням для гідроабразивного чищення.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,379