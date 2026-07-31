Фільєрний комплект TR гідроабразивний 050

Комплект сопел для апаратів із соплом для гідроабразивного чищення та сопловою вставкою. Для забезпечення оптимальної продуктивності пристосування для гідроабразивного чищення Kärcher. Тільки у поєднанні з пристосуванням для гідроабразивного чищення.

Комплект сопел для апаратів забезпечує оптимальну продуктивність пристосуванням для гідроабразивного чищення Kärcher. Він включає сопло для гідроабразивного чищення та соплову вставку. Тільки у поєднанні з пристосуванням для гідроабразивного чищення.

Специфікації

Технічні характеристики

З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,379