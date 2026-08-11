Фільтр

Для оптимальних результатів прибирання: комплект із 2 високоякісних змінних фільтрів для робота-пилососа RCV 2.

До комплекту входять 2 змінні фільтри для робота-пилососа RCV 2. Під час роботи апарата в режимі всмоктування високоякісний фільтр забезпечує оптимальний результат прибирання, затримуючи більшу частину пилу. Матеріал фільтра допускає промивання, що значно полегшує його очищення.

Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 2
Колір білий
Вага (кг) 0,006
Вага (з упаковкою) (кг) 0,038
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 75 x 62 x 8
Сумісна техніка