Фільтр
Для оптимальних результатів прибирання: комплект із 2 високоякісних змінних фільтрів для робота-пилососа RCV 2.
До комплекту входять 2 змінні фільтри для робота-пилососа RCV 2. Під час роботи апарата в режимі всмоктування високоякісний фільтр забезпечує оптимальний результат прибирання, затримуючи більшу частину пилу. Матеріал фільтра допускає промивання, що значно полегшує його очищення.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|2
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,006
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,038
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|75 x 62 x 8