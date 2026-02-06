Фільтр для CVH 2, 2 шт.

Найдрібніші частинки, спори грибків, бактерії та алергени (пилок, виділення пилових кліщів тощо): все це надійно (на 99,5 %) затримує наш високоефективний фільтр HEPA 12 (за стандартом EN 1822:1998), що забезпечує випуск чистого повітря.

Можливість дихати особливо чистим повітрям після прибирання нашим акумуляторним пилососом CVH 2 забезпечує високоефективний фільтр HEPA 12 (відповідає стандарту EN 1822:1998), що надійно затримує до 99,5 % найдрібніших (розміром від 0,3 мкм) частинок, грибків, виділень кліщів та інших алергенів, що містяться в повітрі. Фільтр рекомендується очищати кожні 2 тижні та замінювати через 6 місяців.

Особливості та переваги
Затримує дрібні частки, спори грибів, бактерії та алергени, такі як виділення кліщів та пилок
Швидко і легко замінюються
Тривалий термін служби завдяки регулярному очищенню
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 2
Колір білий
Вага (кг) 0,032
Вага (з упаковкою) (кг) 0,051
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 104 x 52 x 45
Області застосування
  • Комплект запасних фільтрів для очищувача повітря AF 20 – для очищення повітря в приміщеннях
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.