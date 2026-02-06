Фільтр для CVH 2, 2 шт.
Найдрібніші частинки, спори грибків, бактерії та алергени (пилок, виділення пилових кліщів тощо): все це надійно (на 99,5 %) затримує наш високоефективний фільтр HEPA 12 (за стандартом EN 1822:1998), що забезпечує випуск чистого повітря.
Можливість дихати особливо чистим повітрям після прибирання нашим акумуляторним пилососом CVH 2 забезпечує високоефективний фільтр HEPA 12 (відповідає стандарту EN 1822:1998), що надійно затримує до 99,5 % найдрібніших (розміром від 0,3 мкм) частинок, грибків, виділень кліщів та інших алергенів, що містяться в повітрі. Фільтр рекомендується очищати кожні 2 тижні та замінювати через 6 місяців.
Особливості та переваги
Затримує дрібні частки, спори грибів, бактерії та алергени, такі як виділення кліщів та пилок
Швидко і легко замінюються
Тривалий термін служби завдяки регулярному очищенню
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|2
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,032
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,051
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|104 x 52 x 45
Області застосування
- Комплект запасних фільтрів для очищувача повітря AF 20 – для очищення повітря в приміщеннях