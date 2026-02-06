Можливість дихати особливо чистим повітрям після прибирання нашим акумуляторним пилососом CVH 2 забезпечує високоефективний фільтр HEPA 12 (відповідає стандарту EN 1822:1998), що надійно затримує до 99,5 % найдрібніших (розміром від 0,3 мкм) частинок, грибків, виділень кліщів та інших алергенів, що містяться в повітрі. Фільтр рекомендується очищати кожні 2 тижні та замінювати через 6 місяців.