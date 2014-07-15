Фільтр для всіх зольних пилососів Керхер
Міцний, плоско-складчастий фільтр спеціально для золи і сухого прибирання. Для тривалого очищення.
Особливості та переваги
Підходить до пилосоів Kärcher для збору золи та сухого сміття AD 3, AD 2 та AD 4 Premium
Для тривалого збереження високої сили всмоктування
Легка заміна
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,116
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,163
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|197 x 97 x 48
Області застосування
- Видалення золи