Фільтр HEPA 13
Фільтр HEPA 13 затримує 99,99% часток пилу розміром болеее 0,3 мкм і випускаюет назовні тільки чисте повітря. Очищає повітря від пилку, спор грибів, бактерій і залишків пилових кліщів.
Особливості та переваги
Підходить до пилососів Kärcher з аквафільтром (DS
Надійна фільтрація алергенного пилку, спор грибів, бактерії і залишків пилових кліщів
Швидка і легка заміна
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,136
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,175
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|165 x 111 x 55