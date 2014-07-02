Фільтр HEPA 13

Фільтр HEPA 13 затримує 99,99% часток пилу розміром болеее 0,3 мкм і випускаюет назовні тільки чисте повітря. Очищає повітря від пилку, спор грибів, бактерій і залишків пилових кліщів.

Особливості та переваги
Підходить до пилососів Kärcher з аквафільтром (DS
Надійна фільтрація алергенного пилку, спор грибів, бактерії і залишків пилових кліщів
Швидка і легка заміна
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Колір чорний
Вага (кг) 0,136
Вага (з упаковкою) (кг) 0,175
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 165 x 111 x 55
