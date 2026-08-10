Фільтр HEPA 13 VC 2
Гігієнічний HEPA-фільтр (EN 1822: 1998) для пилососа Kärcher VC 2 надійно відфільтровує дрібний пил, в т. ч. пилок та інші алергенні частки. Ідеальне рішення для алергіків.
Гарна новина для тих, хто страждає на алергію або астму: гігієнічний HEPA-фільтра (за стандартом EN 1822: 1998) настільки ефективно очищає повітря на виході з пилососа, що він стає чистішим за повітря в приміщенні. Фільтр надійно затримує пилок рослин і інші дрібні частинки пилу, здатні провокувати алергію.
Особливості та переваги
Можна промивати
Висока ефективність фільтрації
Ідеально підходить для тих, хто страждає на алергію
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|срібний
|Вага (кг)
|0,098
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,128
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|156 x 109 x 25
Області застосування
- Сухе сміття