Гарна новина для тих, хто страждає на алергію або астму: гігієнічний HEPA-фільтра (за стандартом EN 1822: 1998) настільки ефективно очищає повітря на виході з пилососа, що він стає чистішим за повітря в приміщенні. Фільтр надійно затримує пилок рослин і інші дрібні частинки пилу, здатні провокувати алергію.