Фільтр HEPA 13 VC 2

Гігієнічний HEPA-фільтр (EN 1822: 1998) для пилососа Kärcher VC 2 надійно відфільтровує дрібний пил, в т. ч. пилок та інші алергенні частки. Ідеальне рішення для алергіків.

Гарна новина для тих, хто страждає на алергію або астму: гігієнічний HEPA-фільтра (за стандартом EN 1822: 1998) настільки ефективно очищає повітря на виході з пилососа, що він стає чистішим за повітря в приміщенні. Фільтр надійно затримує пилок рослин і інші дрібні частинки пилу, здатні провокувати алергію.

Особливості та переваги
Можна промивати
Висока ефективність фільтрації
Ідеально підходить для тих, хто страждає на алергію
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Колір срібний
Вага (кг) 0,098
Вага (з упаковкою) (кг) 0,128
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 156 x 109 x 25
Сумісна техніка
Області застосування
  • Сухе сміття