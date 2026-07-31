Фільтр-мішки для базової станції RCV 5 (комплект із 3 шт.)
Високоякісні фільтр-мішки з нетканого матеріалу, розроблені спеціально для базової станції робота-пилососа RCV 5, забезпечують легку та гігієнічну утилізацію зібраних пилу та сміття.
Фільтр-мішки з міцного на розрив нетканого матеріалу, які підходять до базової станції робота-пилососа RCV 5, ефективно затримують пил і забезпечують тривалу роботу станції з високою силою всмоктування, а отже, і максимально автономну роботу апарата. До комплекту постачання входять 3 мішки.
Особливості та переваги
Нетканий матеріал забезпечує оптимальне затримання пилу та стабільну силу всмоктування
Міцний на розрив нетканий матеріал чудово підходить для тривалого застосування
Вхідний отвір, що замикається, для гігієнічної утилізації фільтр-мішка
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|3
|Колір
|білий
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,1
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|185 x 155 x 145
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Чищення килимових підлогових покриттів із коротким ворсом