Фільтр-мішки для RVC 3 Comfort та RVM 4 Comfort
Високоякісні фільтр-мішки з нетканого матеріалу забезпечують просту та гігієнічну утилізацію бруду та пилу зі станції. Підходить для станції всмоктування апаратів RVC 3 Comfort та RVM 4 Comfort.
Фільтри-мішки з особливо міцного нетканого матеріалу спеціально розроблені для станцій всмоктування апаратів RVC 3 Comfort і RVM 4 Comfort і відрізняються надійністю та високим ступенем утримання пилу. Це забезпечує стабільно високу потужність всмоктування станції, завдяки чому робот-пилосос може працювати ще більш автономно. У комплект поставки входять три мішки.
Особливості та переваги
Міцний нетканий матеріал
- Міцний на розрив нетканий матеріал забезпечує чудове збирання пилу та постійну ефективність, особливо при тривалому використанні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|3
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,03
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,169
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|130 x 150 x 25
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Для очищення килимів із коротким ворсом