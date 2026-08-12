Фільтр-мішки для RVC 3 Comfort та RVM 4 Comfort

Високоякісні фільтр-мішки з нетканого матеріалу забезпечують просту та гігієнічну утилізацію бруду та пилу зі станції. Підходить для станції всмоктування апаратів RVC 3 Comfort та RVM 4 Comfort.

Фільтри-мішки з особливо міцного нетканого матеріалу спеціально розроблені для станцій всмоктування апаратів RVC 3 Comfort і RVM 4 Comfort і відрізняються надійністю та високим ступенем утримання пилу. Це забезпечує стабільно високу потужність всмоктування станції, завдяки чому робот-пилосос може працювати ще більш автономно. У комплект поставки входять три мішки.

Особливості та переваги
Міцний нетканий матеріал
  • Міцний на розрив нетканий матеріал забезпечує чудове збирання пилу та постійну ефективність, особливо при тривалому використанні.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 3
Колір білий
Вага (кг) 0,03
Вага (з упаковкою) (кг) 0,169
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 130 x 150 x 25
Сумісна техніка
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Для очищення килимів із коротким ворсом