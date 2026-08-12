Фільтри-мішки з особливо міцного нетканого матеріалу спеціально розроблені для станцій всмоктування апаратів RVC 3 Comfort і RVM 4 Comfort і відрізняються надійністю та високим ступенем утримання пилу. Це забезпечує стабільно високу потужність всмоктування станції, завдяки чому робот-пилосос може працювати ще більш автономно. У комплект поставки входять три мішки.