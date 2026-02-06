Фільтр тонкого очищення для KVA 2
Для чистого повітря та стабільно високої потужності вашого акумуляторного пилососа: фільтрує найдрібніші частинки з повітря та захищає двигун.
Як ключовий елемент багатоступеневої системи фільтрації, яка включає фільтри грубого очищення, тонкого очищення та HEPA-фільтр, фільтр тонкого очищення ефективно затримує дрібнодисперсний пил ще до того, як повітря потрапить до HEPA-фільтра. Це сприяє підтриманню максимальної чистоти та здорового мікроклімату в оселі. Щоб зберегти потужність всмоктування на стабільно високому рівні, рекомендується регулярно очищувати фільтр — злегка вистукувати для видалення великого пилу або обережно очищувати м’якою щіткою. Замінюйте фільтр кожні 6 місяців для оптимальної ефективності прибирання.
Особливості та переваги
Високоякісний фільтрувальний матеріал
- Забезпечує максимальне всмоктування частинок, а отже, більш ретельне прибирання та чистіше повітря у вашій оселі.
Оптимізована форма
- Дає змогу швидко і просто замінити фільтр без втрати часу.
Легке очищення шляхом струшування або чищення щіткою
- Економить час і сили під час обслуговування акумуляторного пилососа.
Захищає двигун від пилу та зносу
- Продовжує термін служби акумуляторного пилососа і підтримує постійну потужність всмоктування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Вага (кг)
|0,038
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,061
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|50 x 50 x 119