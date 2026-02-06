Як ключовий елемент багатоступеневої системи фільтрації, яка включає фільтри грубого очищення, тонкого очищення та HEPA-фільтр, фільтр тонкого очищення ефективно затримує дрібнодисперсний пил ще до того, як повітря потрапить до HEPA-фільтра. Це сприяє підтриманню максимальної чистоти та здорового мікроклімату в оселі. Щоб зберегти потужність всмоктування на стабільно високому рівні, рекомендується регулярно очищувати фільтр — злегка вистукувати для видалення великого пилу або обережно очищувати м’якою щіткою. Замінюйте фільтр кожні 6 місяців для оптимальної ефективності прибирання.