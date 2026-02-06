Фільтр тонкого очищення для KVA 2

Для чистого повітря та стабільно високої потужності вашого акумуляторного пилососа: фільтрує найдрібніші частинки з повітря та захищає двигун.

Як ключовий елемент багатоступеневої системи фільтрації, яка включає фільтри грубого очищення, тонкого очищення та HEPA-фільтр, фільтр тонкого очищення ефективно затримує дрібнодисперсний пил ще до того, як повітря потрапить до HEPA-фільтра. Це сприяє підтриманню максимальної чистоти та здорового мікроклімату в оселі. Щоб зберегти потужність всмоктування на стабільно високому рівні, рекомендується регулярно очищувати фільтр — злегка вистукувати для видалення великого пилу або обережно очищувати м’якою щіткою. Замінюйте фільтр кожні 6 місяців для оптимальної ефективності прибирання.

Особливості та переваги
Високоякісний фільтрувальний матеріал
  • Забезпечує максимальне всмоктування частинок, а отже, більш ретельне прибирання та чистіше повітря у вашій оселі.
Оптимізована форма
  • Дає змогу швидко і просто замінити фільтр без втрати часу.
Легке очищення шляхом струшування або чищення щіткою
  • Економить час і сили під час обслуговування акумуляторного пилососа.
Захищає двигун від пилу та зносу
  • Продовжує термін служби акумуляторного пилососа і підтримує постійну потужність всмоктування.
Специфікації

Технічні характеристики

Вага (кг) 0,038
Вага (з упаковкою) (кг) 0,061
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 50 x 50 x 119
Сумісна техніка
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.