Фільтр тонкої очистки води з осередками розміром 25 мкм розрахований на температуру до 50 °C. Захищає апарат від частинок бруду, що містяться у воді, що подається на вхід. Встановлюється на вході апарата. Пропускна здатність до 1200 л/год, 3/4" з'єднання, з адаптером 1".