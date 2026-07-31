Фільтр тонкого очищення води, універсальний, 25 мкм, R 3/4" + 1"

Фільтр тонкої очистки води з осередками розміром 25 мкм, макс. температура 50 °C. Захищає апарат від частинок бруду, що містяться у воді, що подається на вхід. Пропускна здатність до 1200 л/год, 3/4" з'єднання, з адаптером 1".

Фільтр тонкої очистки води з осередками розміром 25 мкм розрахований на температуру до 50 °C. Захищає апарат від частинок бруду, що містяться у воді, що подається на вхід. Встановлюється на вході апарата. Пропускна здатність до 1200 л/год, 3/4" з'єднання, з адаптером 1".

Специфікації

Технічні характеристики

Підключення води (в дюймах) 3/4″ / 1″
Вага (з упаковкою) (кг) 3,501
Сумісна техніка