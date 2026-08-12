Фільтр упакований HEPA 13
Опціональний касетний HEPA-фільтр H 13 (папір/пластик) для використання замість серійного вихідного касетного фільтра. Збільшує ефективність фільтрації та покращує якість повітря, що виходить.
Наш фільтр HEPA 13 затримує дрібні частинки в діапазоні кількох мікрометрів завдяки вражаючому ступеню поділу 99,95 відсотків. Аерозолі, віруси та мікроби майже повністю поглинаються завдяки високій ємності фільтра і не виділяються назад у навколишнє повітря. Сертифікований відповідно до стандарту випробувань DIN EN 1822:2019, фільтр HEPA 13 також відповідає високим стандартам безпеки в гігієнічно чутливих зонах.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,09
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,125
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|165 x 72 x 55