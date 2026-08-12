Наш фільтр HEPA 13 затримує дрібні частинки в діапазоні кількох мікрометрів завдяки вражаючому ступеню поділу 99,95 відсотків. Аерозолі, віруси та мікроби майже повністю поглинаються завдяки високій ємності фільтра і не виділяються назад у навколишнє повітря. Сертифікований відповідно до стандарту випробувань DIN EN 1822:2019, фільтр HEPA 13 також відповідає високим стандартам безпеки в гігієнічно чутливих зонах.