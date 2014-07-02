Фільтр захисту електродвигуна для пилососа з аквафільтром

Проміжний фільтр, що промивається, затримує найдрібніші частинки, що містяться в конденсованому вологому повітрі.

Проміжний фільтр, який можна мити, затримує найдрібніші частинки, такі як частинки пилу і алергенів, що містяться у вологому повітрі, і захищає фільтр пилососа від потрапляння води. Фільтр добре промивається під проточною водою. Потім просто залиште сушитися на радіаторі.

Особливості та переваги
Можна мити
  • Можна використовувати повторно
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Колір білий
Вага (кг) 0,091
Вага (з упаковкою) (кг) 0,151
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 195 x 97 x 34
Сумісна техніка
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.