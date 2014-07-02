Проміжний фільтр, який можна мити, затримує найдрібніші частинки, такі як частинки пилу і алергенів, що містяться у вологому повітрі, і захищає фільтр пилососа від потрапляння води. Фільтр добре промивається під проточною водою. Потім просто залиште сушитися на радіаторі.