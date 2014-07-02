Фільтр захисту електродвигуна для пилососа з аквафільтром
Проміжний фільтр, що промивається, затримує найдрібніші частинки, що містяться в конденсованому вологому повітрі.
Проміжний фільтр, який можна мити, затримує найдрібніші частинки, такі як частинки пилу і алергенів, що містяться у вологому повітрі, і захищає фільтр пилососа від потрапляння води. Фільтр добре промивається під проточною водою. Потім просто залиште сушитися на радіаторі.
Особливості та переваги
Можна мити
- Можна використовувати повторно
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,091
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,151
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|195 x 97 x 34