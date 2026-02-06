Флісові фільтр-мішки WD 1 Compact Batte

Розроблено спеціально для акумуляторного господарського пилососу WD 1 Compact Battery: 3-шарові фільтр-мішки з нетканого матеріалу, що забезпечують ефективне затримання пилу та тривале збереження високої сили всмоктування.

Для ефективного прибирання: 3-шарові фільтр-мішки з нетканого матеріалу, розроблені спеціально для акумуляторного господарського пилососу WD 1 Compact Battery, дуже міцні, ефективно затримують пил та забезпечують оптимальну силу всмоктування. Вони чудово підходять і для складних умов застосування, наприклад, для збирання вологого сміття. У комплект поставки входять 4 мішки.

Особливості та переваги
Підходять до господарського пилососу Kärcher WD 1 Compact Battery
Міцний на розрив нетканий матеріал чудово підходить для інтенсивної експлуатації
Тришаровий нетканий матеріал забезпечує оптимальне затримання пилу та високу силу всмоктування.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,131
Вага (з упаковкою) (кг) 0,238
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 550 x 100 x 120
Сумісна техніка
Області застосування
  • Сухе сміття
  • Вологе сміття
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.