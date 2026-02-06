Флісові фільтр-мішки WD 1 Compact Batte
Розроблено спеціально для акумуляторного господарського пилососу WD 1 Compact Battery: 3-шарові фільтр-мішки з нетканого матеріалу, що забезпечують ефективне затримання пилу та тривале збереження високої сили всмоктування.
Для ефективного прибирання: 3-шарові фільтр-мішки з нетканого матеріалу, розроблені спеціально для акумуляторного господарського пилососу WD 1 Compact Battery, дуже міцні, ефективно затримують пил та забезпечують оптимальну силу всмоктування. Вони чудово підходять і для складних умов застосування, наприклад, для збирання вологого сміття. У комплект поставки входять 4 мішки.
Особливості та переваги
Підходять до господарського пилососу Kärcher WD 1 Compact Battery
Міцний на розрив нетканий матеріал чудово підходить для інтенсивної експлуатації
Тришаровий нетканий матеріал забезпечує оптимальне затримання пилу та високу силу всмоктування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,131
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,238
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|550 x 100 x 120
Області застосування
- Сухе сміття
- Вологе сміття