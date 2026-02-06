Для ефективного прибирання: 3-шарові фільтр-мішки з нетканого матеріалу, розроблені спеціально для акумуляторного господарського пилососу WD 1 Compact Battery, дуже міцні, ефективно затримують пил та забезпечують оптимальну силу всмоктування. Вони чудово підходять і для складних умов застосування, наприклад, для збирання вологого сміття. У комплект поставки входять 4 мішки.