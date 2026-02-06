Флісовий фільтр-мішок для WD 4/5/6
Виключно міцний на розрив фільтр-мішок, з високою ефективністю фільтрації. Значно продовжує час роботи в порівнянні з паперовими фільтр-мішками.
Особливості та переваги
Тришаровий нетканий матеріал
- Забезпечує високу силу всмоктування та ефективну фільтрацію пилу.
- Особливо міцний на розрив матеріал, що чудово підходить для інтенсивної експлуатації.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|4
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,225
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,354
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|260 x 190 x 13
Області застосування
- Сухе сміття
- Вологе сміття