Фреза для бруду, 055/060
Формує точковий струмінь, що обертається,10-кратно збільшує продуктивність очищення.
Формує точковий струмінь, що обертається,10-кратно збільшує продуктивність очищення. З тривалим терміном служби за рахунок керамічних сопел / опорного кільця. Макс. 300 бар / 30 МПа, 85 ° C.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. тиск (бар)
|300
|Тиск (бар)
|макс. 300
|Температура (°C)
|макс. 85
|Розмір сопла ( )
|55 / 60
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,518
Запчастини для Фреза для бруду, 055/060
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