Фреза для бруду, 055/060

Формує точковий струмінь, що обертається,10-кратно збільшує продуктивність очищення.

Формує точковий струмінь, що обертається,10-кратно збільшує продуктивність очищення. З тривалим терміном служби за рахунок керамічних сопел / опорного кільця. Макс. 300 бар / 30 МПа, 85 ° C.

Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 300
Тиск (бар) макс. 300
Температура (°C) макс. 85
Розмір сопла ( ) 55 / 60
З'єднувальна різьба M 18
Вага (з упаковкою) (кг) 0,518
Сумісна техніка
Запчастини для Фреза для бруду, 055/060

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.