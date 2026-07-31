FRV 30
Вбудована функція автоматичного всмоктування брудної води робить FRV 30 ще більш ефективним щодо чистки поверхонь і дозволяє використовувати його як на вулиці, так і в приміщеннях. Додаткове ополіскування поверхонь після чищення більше не потрібне, оскільки брудна вода цілеспрямовано всмоктується за допомогою 5-метрового шланга, що входить до комплекту постачання. Інші відмінні риси – направляючі коліщатка та подвійна керамічна опора, що не залишають слідів. Комплект сопел замовляється окремо залежно від моделі. Макс. 250 бар/1000 л/год/60 °C.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,6
Відео
Сумісна техніка
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (ручний барабан для шланга та грязьова фреза у стандартній комплектації)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
Аксесуари
Запчастини для FRV 30
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