FRV 30
Вбудована функція автоматичного всмоктування брудної води робить FRV 30 ще більш ефективним щодо чистки поверхонь і дозволяє використовувати його як на вулиці, так і в приміщеннях. Додаткове ополіскування поверхонь після чищення більше не потрібне, оскільки брудна вода цілеспрямовано всмоктується за допомогою 5-метрового шланга, що входить до комплекту постачання. Інші відмінні риси – направляючі коліщатка та подвійна керамічна опора, що не залишають слідів. Комплект сопел замовляється окремо залежно від моделі. Макс. 250 бар/1000 л/год/60 °C.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,602
Сумісна техніка
Аксесуари
Запчастини для FRV 30
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