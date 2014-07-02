FRV 30

Вбудована функція автоматичного всмоктування брудної води робить FRV 30 ще більш ефективним щодо чистки поверхонь і дозволяє використовувати його як на вулиці, так і в приміщеннях. Додаткове ополіскування поверхонь після чищення більше не потрібне, оскільки брудна вода цілеспрямовано всмоктується за допомогою 5-метрового шланга, що входить до комплекту постачання. Інші відмінні риси – направляючі коліщатка та подвійна керамічна опора, що не залишають слідів. Комплект сопел замовляється окремо залежно від моделі. Макс. 250 бар/1000 л/год/60 °C.