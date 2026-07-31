Пристосування для очищення поверхонь FRV 30 Me З вбудованим пристроєм для автоматичного відсмоктування брудної води, що підвищує ефективність очищення і дозволяє виробляти її як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях. Виконання з нержавіючої сталі забезпечує можливість чищення гарячою водою (до 85 ° C). пристосування FRV 30 Me оснащується термостійким поліуретановим отводящим шлангом довжиною 7,5 м, які не залишають слідів поворотними роликами і подвійний керамічної опорою. Комплект сопел для конкретного апарату замовляється окремо. Макс. 250 бар / 1300 л / год / 85 ° C.