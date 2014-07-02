FRV 30 Me
Пристосування для очищення поверхонь FRV 30 Me з вбудованим пристроєм для автоматичного відсмоктування брудної води, що підвищує ефективність очищення і дозволяє виробляти її як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях.
Пристосування для очищення поверхонь FRV 30 Me З вбудованим пристроєм для автоматичного відсмоктування брудної води, що підвищує ефективність очищення і дозволяє виробляти її як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях. Виконання з нержавіючої сталі забезпечує можливість чищення гарячою водою (до 85 ° C). пристосування FRV 30 Me оснащується термостійким поліуретановим отводящим шлангом довжиною 7,5 м, які не залишають слідів поворотними роликами і подвійний керамічної опорою. Комплект сопел для конкретного апарату замовляється окремо. Макс. 250 бар / 1300 л / год / 85 ° C.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|M22 x 1,5
|Колір
|срібний
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6,35
Сумісна техніка
Аксесуари
Запчастини для FRV 30 Me
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