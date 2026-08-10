FRV 50 ME

Ефективне очищення великих площ з автоматичним всмоктуванням брудної води – це FRV 50 Me. Температура гарячої води становить 85 °C. FRV 50 Me оснащений термостійким всмоктувальним шлангом з поліуретану завдовжки 10 м. Інші відмінні риси – напрямні коліщатка, що не залишають слідів, і подвійна керамічна опора. Комплект сопел замовляється окремо залежно від моделі. Макс. 250 бар / 2000 л/год / 85 °C.

Специфікації

Технічні характеристики

З'єднувальна різьба EASY!Lock
Колір срібний
Вага (з упаковкою) (кг) 16,9

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Запчастини для FRV 50 ME

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