Пристрій для очищення поверхонь FRV 50 Me з нержавіючої сталі дозволяє очищення гарячою водою до 85 °С. Завдяки можливості відведення брудної води, очищувач поверхонь FRV 50 Me може ефективно застосовуватися - як усередині приміщень, так і на відкритому повітрі. FRV 50 Ме має термостійкий всмоктувальний шланг з армованого поліуретану довжиною 7,5 м. Пристрій оснащується 3 колесами, що не залишають слідів і двома керамічними підшипниками, що забезпечують високу надійність і зносостійкість. Допускається подача засобу для чищення в поєднанні з апаратами HDS Суперкласса в режимі високого тиску. Ключові технічні характеристики: FRV 50 Me: макс. тиск – 250 бар, продуктивність – 1300 л/год. (Набір сопел необхідно замовляти окремо, безпосередньо під параметри апарата високого тиску.)