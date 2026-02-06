Гігієнічний фільтр HEPA для KVA 2

Гігієнічний HEPA-фільтр (відповідає стандарту EN 1822:1998) ефективно затримує навіть найдрібніші частинки в повітрі, що виходить із пилососа, забезпечуючи помітно чистіше повітря в приміщенні.

Гігієнічний HEPA-фільтр (відповідає стандарту EN 1822:1998) надзвичайно ефективно затримує найдрібніші частинки бруду — пилок, алергени, дрібний пил — з повітря, яке виходить із пилососа. Завдяки високому рівню фільтрації це повітря під час прибирання часто чистіше, ніж у самій кімнаті. Щоб підтримувати максимальну продуктивність і гігієну, рекомендуємо замінювати HEPA-фільтр щороку.

Особливості та переваги
Фільтрація HEPA за EN 1822:1998
  • Гарантує найвищі стандарти фільтрації та надійно видаляє навіть найдрібніші частинки, зокрема частинки пилу, пилок та алергени.
  • Забезпечує здорове повітря в приміщенні, ідеально підходить для алергіків.
Високоякісні матеріали
  • Довгий термін служби виробу.
Просте обслуговування та зняття фільтра
  • Байонетний затвор для швидкої та легкої заміни фільтра.
Специфікації

Технічні характеристики

Вага (кг) 0,042
Вага (з упаковкою) (кг) 0,066
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 89 x 89 x 35
Сумісна техніка
