Гігієнічний фільтр HEPA для KVA 2
Гігієнічний HEPA-фільтр (відповідає стандарту EN 1822:1998) ефективно затримує навіть найдрібніші частинки в повітрі, що виходить із пилососа, забезпечуючи помітно чистіше повітря в приміщенні.
Гігієнічний HEPA-фільтр (відповідає стандарту EN 1822:1998) надзвичайно ефективно затримує найдрібніші частинки бруду — пилок, алергени, дрібний пил — з повітря, яке виходить із пилососа. Завдяки високому рівню фільтрації це повітря під час прибирання часто чистіше, ніж у самій кімнаті. Щоб підтримувати максимальну продуктивність і гігієну, рекомендуємо замінювати HEPA-фільтр щороку.
Особливості та переваги
Фільтрація HEPA за EN 1822:1998
- Гарантує найвищі стандарти фільтрації та надійно видаляє навіть найдрібніші частинки, зокрема частинки пилу, пилок та алергени.
- Забезпечує здорове повітря в приміщенні, ідеально підходить для алергіків.
Високоякісні матеріали
- Довгий термін служби виробу.
Просте обслуговування та зняття фільтра
- Байонетний затвор для швидкої та легкої заміни фільтра.
Специфікації
Технічні характеристики
|Вага (кг)
|0,042
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,066
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|89 x 89 x 35