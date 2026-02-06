Гігієнічний HEPA-фільтр (відповідає стандарту EN 1822:1998) надзвичайно ефективно затримує найдрібніші частинки бруду — пилок, алергени, дрібний пил — з повітря, яке виходить із пилососа. Завдяки високому рівню фільтрації це повітря під час прибирання часто чистіше, ніж у самій кімнаті. Щоб підтримувати максимальну продуктивність і гігієну, рекомендуємо замінювати HEPA-фільтр щороку.