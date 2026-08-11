Важкодоступні місця в автомобілі, будинку або квартирі, підвалі чи альтанці — гнучка щілинна насадка дозволяє очистити все, аж до найвіддаленіших куточків. Завдяки гнучкому матеріалу насадка легко дістає до місць, куди неможливо дістатися стандартною щілинною насадкою. Щілинна насадка підходить для пилососів для вологого та сухого прибирання, а також миючих пилососів Kärcher Home & Garden.