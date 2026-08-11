Гнучка щілинна насадка
Гнучка щілинна насадка для очищення за допомогою пилососів для вологого та сухого прибирання або миючих пилососів Home & Garden у важкодоступних місцях у будинку та квартирі, підвалі, майстерні, автомобілі тощо.
Важкодоступні місця в автомобілі, будинку або квартирі, підвалі чи альтанці — гнучка щілинна насадка дозволяє очистити все, аж до найвіддаленіших куточків. Завдяки гнучкому матеріалу насадка легко дістає до місць, куди неможливо дістатися стандартною щілинною насадкою. Щілинна насадка підходить для пилососів для вологого та сухого прибирання, а також миючих пилососів Kärcher Home & Garden.
Особливості та переваги
Щілинна насадка з м’якого та гнучкого матеріалу.
- Легко згинається, що дозволяє діставатися до місць, недоступних для стандартної щілинної насадки.
Супердовга насадка (довжина приблизно 615 мм).
- Легко проникає у щілини.
Підходить для всіх пилососів для вологого та сухого прибирання, а також миючих пилососів Kärcher Home & Garden.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Стандартна номінальна ширина (мм)
|NW 35
|Робоча ширина (мм)
|615
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,126
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,239
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|615 x 40 x 40
Сумісна техніка
Області застосування
- Передпокої
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
- Кишені в бічних дверях автомобіля