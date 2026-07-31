Гнучка струменева трубка, 1050 мм

З плавним відхиленням наконечника в межах від 20 ° до 140 °. Чудово підходить для очищення важкодоступних місць (водостічних жолобів, дахів, днищ і колісних ніш автомобілів і т. д.).

З плавним відхиленням наконечника в межах від 20 ° до 140 °. Чудово підходить для очищення важкодоступних місць (водостічних жолобів, дахів, днищ і колісних ніш автомобілів і т. д.).

Специфікації

Технічні характеристики

Макс. робочий тиск (бар) 210
Довжина (мм) 1050
Температура (°C) макс. 150
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 1,65

Відео

Сумісна техніка
Запчастини для Гнучка струменева трубка, 1050 мм

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.