Гнучка струменева трубка, 1050 мм
З плавним відхиленням наконечника в межах від 20 ° до 140 °. Чудово підходить для очищення важкодоступних місць (водостічних жолобів, дахів, днищ і колісних ніш автомобілів і т. д.).
З плавним відхиленням наконечника в межах від 20 ° до 140 °. Чудово підходить для очищення важкодоступних місць (водостічних жолобів, дахів, днищ і колісних ніш автомобілів і т. д.).
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. робочий тиск (бар)
|210
|Довжина (мм)
|1050
|Температура (°C)
|макс. 150
|З'єднувальна різьба
|M22 x 1,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,4
Сумісна техніка
Запчастини для Гнучка струменева трубка, 1050 мм
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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