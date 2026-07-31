Мінімальні втрати потужності і максимальна ефективність струменя є відмінною рисою нової грязьовий фрези з соплом розміру 040, це дозволяє збільшити загальну продуктивність очищення і продуктивність по площі на 50% в порівнянні з попередніми моделями. При робочому тиску макс. 180 бар/18 МПа і температурі води до 60°C вона здатна забезпечити 10-кратне збільшення ефективності очищення в порівнянні з традиційними соплами високого тиску - завдяки точковому струменю, ща обертається. Ще однією незаперечною перевагою є керамічне сопло і керамічне опорне кільце, що гарантують максимальний термін служби.