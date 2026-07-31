Грязьова фреза, 040

Точковий струмінь, що обертається, для кращого видалення бруду: нова грязьова фреза з соплом розміру 040 збільшує загальну продуктивність очищення і продуктивність по площі на 50% в порівнянні з попередніми моделями.

Мінімальні втрати потужності і максимальна ефективність струменя є відмінною рисою нової грязьовий фрези з соплом розміру 040, це дозволяє збільшити загальну продуктивність очищення і продуктивність по площі на 50% в порівнянні з попередніми моделями. При робочому тиску макс. 180 бар/18 МПа і температурі води до 60°C вона здатна забезпечити 10-кратне збільшення ефективності очищення в порівнянні з традиційними соплами високого тиску - завдяки точковому струменю, ща обертається. Ще однією незаперечною перевагою є керамічне сопло і керамічне опорне кільце, що гарантують максимальний термін служби.

Особливості та переваги
Підвищення ефективності та продуктивності очищення до 50% в порівнянні з попередньою моделлю
  • Колосальна економія часу.
Мінімізація втрат енергії і оптимізована структура струменя
  • Підвищена ефективність очищення дозволяє видаляти стійкі забруднення.
Точковий струмінь, що обертається, комбінує переваги точкового і віялового струменів
  • Висока інтенсивність очищення в поєднанні з високою продуктивністю по площі.
Керамічне сопло і керамічне опорне кільце
  • Максимальний термін служби.
Висока ефективність прибирання
  • Швидке видалення стійких забруднень.
Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 180
Тиск (бар) макс. 180
Температура (°C) макс. 60
Розмір сопла ( ) 40
З'єднувальна різьба M 18
Колір чорний
Вага (з упаковкою) (кг) 0,245
Сумісна техніка