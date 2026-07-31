Нова грязьова фреза (розмір сопла 050) прекрасно зарекомендувала себе при роботі з максимальним тиском в 180бар/18МПа і температурою води 60°C. Завдяки точковому струменю, що обертається, забезпечує 10-кратне збільшення продуктивності. Значно (50%) перевершує попередню модель в ефективності очищення і продуктивності по площі. При використанні даної грязьовий фрези мінімізується втрата потужності, а інтенсивність струменя значно поліпшується. Завдяки тому, що сопло і опорне кільце виконані з кераміки, забезпечується довгий термін служби.