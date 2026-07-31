Грязьова фреза, 050
Повна потужність проти стійкого бруду: нова грязьова фреза з розміром сопла 50 забезпечує на 50% вищу ефективність очищення і продуктивність.
Нова грязьова фреза (розмір сопла 050) прекрасно зарекомендувала себе при роботі з максимальним тиском в 180бар/18МПа і температурою води 60°C. Завдяки точковому струменю, що обертається, забезпечує 10-кратне збільшення продуктивності. Значно (50%) перевершує попередню модель в ефективності очищення і продуктивності по площі. При використанні даної грязьовий фрези мінімізується втрата потужності, а інтенсивність струменя значно поліпшується. Завдяки тому, що сопло і опорне кільце виконані з кераміки, забезпечується довгий термін служби.
Особливості та переваги
Підвищення ефективності та продуктивності очищення до 50% в порівнянні з попередньою моделлю
- Колосальна економія часу.
Мінімізація втрат енергії і оптимізована структура струменя
- Підвищена ефективність очищення дозволяє видаляти стійкі забруднення.
Точковий струмінь, що обертається, комбінує переваги точкового і віялового струменів
- Висока інтенсивність очищення в поєднанні з високою продуктивністю по площі.
Керамічне сопло і керамічне опорне кільце
- Максимальний термін служби.
Висока ефективність прибирання
- Швидке видалення стійких забруднень.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. тиск (бар)
|180
|Тиск (бар)
|макс. 180
|Температура (°C)
|макс. 60
|Розмір сопла ( )
|50
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Колір
|чорний
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,244