Грязьова фреза, малий, 035

Нова грязьова фреза (розмір сопла 035) значно (до 50%) перевершує попередню модель в ефективності і продуктивності очищення - завдяки мінімізації втрат енергії водяного струменя і оптимізації її параметрів.

Нова грязьова фреза (розмір сопла 035) відрізняється мінімізованими внутрішніми втратами енергії і оптимізованої структурою водяного струменя. Вона формує точковий струмінь, що обертається та 10-кратно збільшує продуктивність очищення. Підвищення ефективності очищення і продуктивності по площі в порівнянні з попередньою моделлю досягає 50%. При цьому керамічні сопло і опорне кільце гарантують дуже довгий термін служби. Грязьова фреза розрахована на тиск до 180 бар (18 МПа) і макс. температуру води 60°C.

Особливості та переваги
Підвищення ефективності та продуктивності очищення до 50% в порівнянні з попередньою моделлю
  • Колосальна економія часу.
Мінімізація втрат енергії і оптимізована структура струменя
  • Підвищена ефективність очищення дозволяє видаляти стійкі забруднення.
Точковий струмінь, що обертається, комбінує переваги точкового і віялового струменів
  • Висока інтенсивність очищення в поєднанні з високою продуктивністю по площі.
Керамічне сопло і керамічне опорне кільце
  • Максимальний термін служби.
Висока ефективність прибирання
  • Швидке видалення стійких забруднень.
Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 180
Тиск (бар) макс. 180
Температура (°C) макс. 60
Розмір сопла ( ) 35
Розмір малий
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Колір антрацит
Вага (кг) 0,262
Вага (з упаковкою) (кг) 0,297
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 155 x 60 x 60