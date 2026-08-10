Грязьова фреза, малий, 035
Нова грязьова фреза (розмір сопла 035) значно (до 50%) перевершує попередню модель в ефективності і продуктивності очищення - завдяки мінімізації втрат енергії водяного струменя і оптимізації її параметрів.
Нова грязьова фреза (розмір сопла 035) відрізняється мінімізованими внутрішніми втратами енергії і оптимізованої структурою водяного струменя. Вона формує точковий струмінь, що обертається та 10-кратно збільшує продуктивність очищення. Підвищення ефективності очищення і продуктивності по площі в порівнянні з попередньою моделлю досягає 50%. При цьому керамічні сопло і опорне кільце гарантують дуже довгий термін служби. Грязьова фреза розрахована на тиск до 180 бар (18 МПа) і макс. температуру води 60°C.
Особливості та переваги
Підвищення ефективності та продуктивності очищення до 50% в порівнянні з попередньою моделлю
- Колосальна економія часу.
Мінімізація втрат енергії і оптимізована структура струменя
- Підвищена ефективність очищення дозволяє видаляти стійкі забруднення.
Точковий струмінь, що обертається, комбінує переваги точкового і віялового струменів
- Висока інтенсивність очищення в поєднанні з високою продуктивністю по площі.
Керамічне сопло і керамічне опорне кільце
- Максимальний термін служби.
Висока ефективність прибирання
- Швидке видалення стійких забруднень.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. тиск (бар)
|180
|Тиск (бар)
|макс. 180
|Температура (°C)
|макс. 60
|Розмір сопла ( )
|35
|Розмір
|малий
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|0,262
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,297
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|155 x 60 x 60