Нова грязьова фреза (розмір сопла 035) відрізняється мінімізованими внутрішніми втратами енергії і оптимізованої структурою водяного струменя. Вона формує точковий струмінь, що обертається та 10-кратно збільшує продуктивність очищення. Підвищення ефективності очищення і продуктивності по площі в порівнянні з попередньою моделлю досягає 50%. При цьому керамічні сопло і опорне кільце гарантують дуже довгий термін служби. Грязьова фреза розрахована на тиск до 180 бар (18 МПа) і макс. температуру води 60°C.