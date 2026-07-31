Грязьова фреза, малий, 040
Точковий струмінь, що обертається, для кращого видалення бруду: нова грязьова фреза з соплом розміру 040 збільшує загальну продуктивність очищення і продуктивність по площі на 50% в порівнянні з попередніми моделями.
Мінімальні втрати потужності і максимальна ефективність струменя є відмінною рисою нової грязьовий фрези з соплом розміру 040, це дозволяє збільшити загальну продуктивність очищення і продуктивність по площі на 50% в порівнянні з попередніми моделями. При робочому тиску макс. 180 бар/18 МПа і температурі води до 60°C вона здатна забезпечити 10-кратне збільшення ефективності очищення в порівнянні з традиційними соплами високого тиску - завдяки точковому струменю, ща обертається. Ще однією незаперечною перевагою є керамічне сопло і керамічне опорне кільце, що гарантують максимальний термін служби.
Особливості та переваги
Підвищення ефективності та продуктивності очищення до 50% в порівнянні з попередньою моделлю
- Колосальна економія часу.
Мінімізація втрат енергії і оптимізована структура струменя
- Підвищена ефективність очищення дозволяє видаляти стійкі забруднення.
Точковий струмінь, що обертається, комбінує переваги точкового і віялового струменів
- Висока інтенсивність очищення в поєднанні з високою продуктивністю по площі.
Керамічне сопло і керамічне опорне кільце
- Максимальний термін служби.
Висока ефективність прибирання
- Швидке видалення стійких забруднень.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. тиск (бар)
|180
|Тиск (бар)
|макс. 180
|Температура (°C)
|макс. 60
|Розмір сопла ( )
|40
|Розмір
|малий
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|0,22
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,22
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|90 x 57 x 57