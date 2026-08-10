Невелике сопло колосальної потужності: грязьова фреза (розмір сопла 045), що формує точковий струмінь, щр обертається, та в 10 разів підвищує продуктивність чистки в порівнянні зі звичайними соплами. При цьому підвищення ефективності очищення і продуктивності по площі в порівнянні з попередньою моделлю досягає 50%. Чистка струменем води з температурою до 60°C під тиском до 180 бар (18 МПа) не залишає шансів навіть найстійкішому бруду, а керамічні сопло і опорне кільце гарантують дуже довгий термін служби.