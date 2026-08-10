Грязьова фреза, малий, 045
Нова грязьова фреза (розмір сопла 045) значно (до 50%) перевершує попередню модель в ефективності і продуктивності очищення - завдяки мінімізації втрат енергії водяного струменя і оптимізації її параметрів.
Невелике сопло колосальної потужності: грязьова фреза (розмір сопла 045), що формує точковий струмінь, щр обертається, та в 10 разів підвищує продуктивність чистки в порівнянні зі звичайними соплами. При цьому підвищення ефективності очищення і продуктивності по площі в порівнянні з попередньою моделлю досягає 50%. Чистка струменем води з температурою до 60°C під тиском до 180 бар (18 МПа) не залишає шансів навіть найстійкішому бруду, а керамічні сопло і опорне кільце гарантують дуже довгий термін служби.
Особливості та переваги
Підвищення ефективності та продуктивності очищення до 50% в порівнянні з попередньою моделлю
- Колосальна економія часу.
Мінімізація втрат енергії і оптимізована структура струменя
- Підвищена ефективність очищення дозволяє видаляти стійкі забруднення.
Точковий струмінь, що обертається, комбінує переваги точкового і віялового струменів
- Висока інтенсивність очищення в поєднанні з високою продуктивністю по площі.
Керамічне сопло і керамічне опорне кільце
- Максимальний термін служби.
Висока ефективність прибирання
- Швидке видалення стійких забруднень.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. тиск (бар)
|180
|Тиск (бар)
|макс. 180
|Температура (°C)
|макс. 60
|Розмір сопла ( )
|45
|Розмір
|малий
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Колір
|антрацит
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,26