Грязьова фреза, великий, 090

Формує точковий струмінь, що обертається та 10-кратно збільшує ефективність очищення. Максимальний термін служби завдяки керамічному соплу/ опорному кільцю, макс. тиск 300 бар/30 Мпа, температура 85°C

Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 300
Тиск (бар) макс. 300
Температура (°C) макс. 85
Розмір сопла ( ) 90
Розмір великий
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,536
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