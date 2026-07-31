HD шланг DN 8, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Шланг високого тиску (НД 8) завдовжки 1,5 м, розрахований на тиск до 400 бар. З подвійним сталевим армуванням. З'єднання: M 22 × 1,5 та зручний швидкодіючий роз'єм EASY!Lock.

Специфікації

Технічні характеристики

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Макс. тиск (бар) 400
Довжина (м) 1,5
З'єднувальна різьба 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Вага (з упаковкою) (кг) 0,728
Сумісна техніка