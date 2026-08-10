Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa

Особливості та переваги
Шланг високого тиску із ПВХ підвищеної еластичності
  • Мала вага та зручність у користуванні.
  • Стійкість до тиску до 120 бар.
З'єднання 1/8"
  • Сумісність із соплами для промивання труб.
Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 140
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Довжина (м) 30
Вага (з упаковкою) (кг) 2,622
Запчастини для Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa

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