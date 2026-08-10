Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa
Особливості та переваги
Шланг високого тиску із ПВХ підвищеної еластичності
- Мала вага та зручність у користуванні.
- Стійкість до тиску до 120 бар.
З'єднання 1/8"
- Сумісність із соплами для промивання труб.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. тиск (бар)
|140
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Довжина (м)
|30
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,622
Сумісна техніка
Запчастини для Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa
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