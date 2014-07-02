Інжектор високого тиску для миючого засобу (без сопла)
Для подачі миючого засобу в режимі високого тиску (концентрація 3-5%).
Для подачі миючого засобу в режимі високого тиску (концентрація 3-5%).
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|M22 x 1,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,655
Сумісна техніка
Аксесуари
Запчастини для Інжектор високого тиску для миючого засобу (без сопла)
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.